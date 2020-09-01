Вигнати Лероса з фракції розпорядився особисто Зеленський, фото — ThePage

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Ракурс

Гео Лерос, народний депутат України, може позбутися членства у фракції «Слуга народу» після дзвінка президента Володимира Зеленського керівнику фракції Давіду Арахамії.

Про це заявив сам Лерос. Він стверджує, що Зеленський особисто подзвонив Арахамії і дав команду зібрати підписи за його виключення з фракції «Слуга народу». Лерос також повідомив, що президент попросив в Арахамії скласти список «слуг», які не підпишуть подання.

Лерос розповів, що не готовий прогнозувати своє майбутнє в парламенті, а інші фракції не пропонували йому співпрацю.

Про дзвінок Зеленського йому начебто розповіли колеги, які повідомили, що вже 70% фракції підтримали його виключення.

Колеги казали мені, що солідарні з моєю позицією, але через тиск, ймовірно, підпишуть документ, — сказав Лерос.

«Ракурс» повідомляв, що нардепи політсили «Слуга народу» у Верховній Раді 1 вересня почали збирати підписи за виключення свого колеги Гео Лероса з президентської фракції.

Цьому передував виступ депутата-«слуги» Лероса за парламентською трибуною, під час якого він жорстко звинуватив президента в здачі інтересів України за допомогою «агента ГРУ Росії Андрія Єрмака», а також екс-президента Леоніда Кравчука та його заступника в тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна.