Гео Лероса виключили зі «Слуги народу»https://racurs.ua/ua/n143271-geo-lerosa-vykluchyly-zi-slugy-narodu.htmlРакурс
Гео Лероса, народного депутата, виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу».
За відповідне рішення було зібрано більшість голосів народних депутатів, які входять до складу фракції. Про це повідомляє Telegram-канал «Слуги народу».
Також про виключення зі складу фракції повідомив і сам Лерос у своєму Фейсбуці.
Сьогодні Лерос під час виступу у Верховній Раді розкритикував діяльність президента України Володимира Зеленського за останній рік.
Під час цього виступу Лерос, зокрема, звинуватив Зеленського в здачі інтересів України за допомогою «агента ГРУ Росії Андрія Єрмака» та нещодавно призначених керівників української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна.
Згодом Лерос заявив, що Зеленський особисто подзвонив керівнику фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії і дав команду зібрати підписи за його виключення.
Нагадаємо, Леросу нещодавно спалили автомобіль.