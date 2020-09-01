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Ракурс
Гео Лерос, фото: прес-служба «Слуги народу»

Гео Лероса виключили зі «Слуги народу»

1 вер 2020, 19:16
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Гео Лероса, народного депутата, виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу».

За відповідне рішення було зібрано більшість голосів народних депутатів, які входять до складу фракції. Про це повідомляє Telegram-канал «Слуги народу».

Також про виключення зі складу фракції повідомив і сам Лерос у своєму Фейсбуці.

Сьогодні Лерос під час виступу у Верховній Раді розкритикував діяльність президента України Володимира Зеленського за останній рік.

Під час цього виступу Лерос, зокрема, звинуватив Зеленського в здачі інтересів України за допомогою «агента ГРУ Росії Андрія Єрмака» та нещодавно призначених керівників української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука та Вітольда Фокіна.


Згодом Лерос заявив, що Зеленський особисто подзвонив керівнику фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії і дав команду зібрати підписи за його виключення.

Нагадаємо, Леросу нещодавно спалили автомобіль.

Джерело: Ракурс


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