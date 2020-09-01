Меган Маркл і принц Гаррі відвідали дошкільний навчальний центр у Лос-Анджелесі, фото: Assistance League

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Меган Маркл та британський принц Гаррі, подружжя герцогів Сассекських, відвідало в Лос-Анджелесі (США) дитячий навчальний центр Assistance League.

Цей заклад працює вже понад 100 років, він надає освітні послуги дітям із нужденних сімей. Про візит членів королівської родини повідомляється на сторінці закладу в соціальній мережі Instagram.

Візит відбувся у неділю, 31 серпня. Гаррі та Меган допомогли дітям пересаджувати сад дошкільного навчального центру. Зокрема, вони посадили незабудки — улюблені квіти британської принцеси Діани, матері Гаррі, яка загинула в автокатастрофі у Франції 31 серпня 1997 року.

Також в межах цього візиту вони поспілкувалися з учнями закладу та розповіли їм про важливість здорового харчування та турботи про природу.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв’ю Меган Маркл журналістці та активістці Глорії Стайнем можна побачити будинок, який подружжя герцогів Сассекських придбало у США.