Під час протестів у Білорусі, фото: TUT.by

https://racurs.ua/ua/n143273-protesty-v-bilorusi-v-oon-narahuvaly-450-vypadkiv-katuvan.html

Ракурс

Протести в Білорусі супроводжуються численними випадками жорстоких дій силовиків стосовно мітингувальників.

Управління верховного комісара ООН з прав людини нарахувало 450 задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження з людьми, позбавленими волі, які сталися у період після президентських виборів у Білорусі. Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні, 1 вересня, прес-релізі відомства.

В ООН зазначають, що є повідомлення про насильство над жінками та дітьми, включаючи сексуальне насильство та зґвалтування гумовими кийками.

Ми надзвичайно стурбовані сотнями заяв про катування та жорстоке поводження в міліції, — наголошують в ООН. — Свобода від катувань — одне з тих прав людини, які вважаються настільки важливими, що вони не можуть бути обмежені або призупинені ні за яких обставин.

Зазначається, що серед 6,7 тис. осіб, затриманих у Білорусі впродовж останніх тижнів, є журналісти та перехожі, яких свавільно заарештували та поспішно засудили. Стосовно щонайменше шести людей немає відомостей про їхній стан здоров’я та де вони перебувають.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Їх переможцем був оголошений чинний президент країни Олександр Лукашенко. Учасники масових протестів вважають, що результати виборів були сфальсифікованими, а справжнім переможцем є опозиційний кандидат Світлана Тихановська.

Нагадаємо, у Білорусі 1 вересня розпочався масштабний страйк.