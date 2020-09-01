Розгін студентів у Білорусі. Фото: tyt.by

https://racurs.ua/ua/n143242-protesty-v-bilorusi-u-minsku-sylovyky-pochaly-rozgin-studentiv-foto-video.html

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Протести у Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка не припиняються. В перший день осені, 1 вересня, на мітинги вийшли студенти, а також співробітники найбільших підприємств.

Колони студентів, які прямували до проспекту Незалежності в Мінську, зустріли бійці ОМОНу. Силовики почали затримувати деяких активістів, закликають усіх інших розійтися. Силовий розгін стався на площі Перемоги. Про це повідомляє видання TUT.BY.

Окрім того, 1 вересня в країні розпочався масштабний страйк. На роботу сьогодні відмовилися вийти великі підприємства, такі як «Білоруськалій», МТЗ, «Гродно Азот» та «БелАЗ». Також на десятках підприємств вже кілька тижнів відбувається так званий італійський страйк. Як відомо, «італійський страйк» передбачає різке зниження працівниками темпу роботи внаслідок надто суворого додержання службових інструкцій або навіть повне припинення праці за одночасного збереження їхньої присутності на робочих місцях.

1 вересня неробочим днем у Білорусі також оголосили звичайні магазини, інтернет-магазини, бари, кафе, салони краси, салони друку, СТО, спортивні клуби тощо.

Нагадаємо, 30 серпня акція протесту у Мінську розпочалася із сутичок мітингувальників із правоохоронцями та першими затриманнями. Ситуація була напруженою, до резиденції Лукашенка перекидали важку бронетехніку.