Білорусам дозволили тікати від переслідувань в Україну

Під час протестів у Білорусі, фото: «Наша Ніва»

https://racurs.ua/ua/n143047-bilorusam-dozvolyly-tikaty-vid-peresliduvan-v-ukrayinu.html

Ракурс

Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту від тиску та переслідувань, можуть потрапити на територію України попри закриття кордонів нашої держави для іноземців через ситуацію з коронавірусом.

Про це йдеться у роз’ясненні, опублікованому прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у його Telegram-каналі.

Зазначається, що білоруси, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це українських прикордонників.

Зараз це може допомогти великій кількості людей, які постраждали в Білорусі від дій «божевільного диктатора», — прокоментував це рішення уряду у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, член міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь!».

Окрім того, Шмигаль зазначив, що на територію нашої держави також можуть в’їхати такі категорії іноземців:

особи, які в Україні навчаються чи проходять військову службу;

особи, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні;

особи, які перебувають в Україні транзитом;

дипломати та консули тощо.

Нагадаємо, обмеження в’їзду для іноземців до України уряд запровадив на період з 29 серпня до 28 вересня.