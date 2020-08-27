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Ракурс
Під час протестів у Білорусі, фото: «Наша Ніва»

Білорусам дозволили тікати від переслідувань в Україну

27 сер 2020, 15:58
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Громадяни Білорусі, які потребують додаткового захисту від тиску та переслідувань, можуть потрапити на територію України попри закриття кордонів нашої держави для іноземців через ситуацію з коронавірусом.

Про це йдеться у роз’ясненні, опублікованому прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у його Telegram-каналі.

Зазначається, що білоруси, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це українських прикордонників.

Зараз це може допомогти великій кількості людей, які постраждали в Білорусі від дій «божевільного диктатора», — прокоментував це рішення уряду у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, член міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь!».

Окрім того, Шмигаль зазначив, що на територію нашої держави також можуть в’їхати такі категорії іноземців:


  • особи, які в Україні навчаються чи проходять військову службу;
  • особи, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні;
  • особи, які перебувають в Україні транзитом;
  • дипломати та консули тощо.

Роз'яснення щодо обмежень, інфографіка: Денис Шмигаль

Нагадаємо, обмеження в’їзду для іноземців до України уряд запровадив на період з 29 серпня до 28 вересня.

Джерело: Ракурс


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