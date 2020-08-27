«Вагнерівці» в Білорусі — мирні люди, яких «використали» США і Україна, фото — ОП

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Володимир Путін, президент Росії, вперше заявив про причетність українських спецслужб до заманювання «вагнерівців» у Білорусь.

Це спільна операція українських і американських спецслужб, це достеменно відомо, російських громадян використовували втемну для розгойдування передвиборної ситуації в Білорусі, — заявив Путін росЗМІ.

Путін переконує, що «люди їхали на роботу в третю країну, їх просто заманили туди, перетягнули через кордон». За його словами, російські прикордонники цих людей не випускали, їх ввезли нібито за підробленими документами.

«Вагнерівцям», за версією Путіна, пообіцяли мирну роботу в Латинській Америці і Близькому Сході, але насправді затягли на територію Білорусі та представили в якості можливої ​​ударної сили для розгойдування ситуації в Білорусі.

14 серпня Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків «Вагнера», яких затримали 29 липня.

Журналіст Юрій Бутусов опублікував розгорнуту версію подій. Операцію з заманювання росіян, за його словами, в Україну почали більше року тому. Метою було затримати найманців, які воювали на Донбасі і були причетні до знищення низки українських військових літаків і малайзійського «Боїнга».

В Україні Банкову звинуватили в державній зраді, оскільки в Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією і «злили» інформацію Лукашенку.

Українські спецслужби спростували усі ці звинувачення. Президент 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.

Буданов запевнив, що «вагнерівців» до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ. Бурба заявив, що «дезінформація і домисли» щодо «вагнерівців» є спробою завдати шкоди спецслужбам України.