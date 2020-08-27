«Вагнеровцы» в Беларуси — мирные люди, которых «использовали» США и Украина, фото — ОП

https://racurs.ua/n143046-vagnerovcy-v-belarusi-mirnye-ludi-kotoryh-ispolzovali-ssha-i-ukraina-putin.html

Ракурс

Владимир Путин, президент России, впервые заявил о причастности украинских спецслужб к заманиванию «вагнеровцев» в Беларусь.

Это совместная операция украинских и американских спецслужб, это точно известно, что российских граждан использовали втемную для раскачивания предвыборной ситуации в Беларуси, — заявил Путин росСМИ.

Путин убеждает, что «люди ехали на работу в третью страну, их просто заманили туда, перетащили через границу». По его словам, российские пограничники этих людей не выпускали, их ввезли якобы по поддельным документам.

«Вагнеровцам», по версии Путина, пообещали мирную работу в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, но на самом деле затянули на территорию Беларуси и представили как возможную ударную силу для раскачивания ситуации в Беларуси.

14 августа Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

Журналист Юрий Бутусов опубликовал развернутую версию событий. Операцию по заманиванию россиян, по его словам, в Украине начали больше года назад. Целью было задержать наемников, воевавших на Донбассе и причастных к уничтожению украинских военных самолетов и малайзийского «Боинга».

В Украине Банковую обвинили в государственной измене, поскольку у Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией и «слили» информацию Лукашенко.

Украинские спецслужбы опровергли все эти обвинения. Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

Буданов заверил, что «вагнеровцев» в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявил, что «дезинформация и домыслы» о «вагнеровцах» являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.