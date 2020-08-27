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Ракурс
Во время протестов в Беларуси, фото: «Наша Ніва»

Белорусам разрешили бежать от преследований в Украину

27 авг 2020, 15:58
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Граждане Беларуси, которые нуждаются в дополнительной защите от давления и преследований, могут попасть на территорию Украины, несмотря на закрытие границ нашего государства для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном премьер-министром Денисом Шмыгалем в его Telegram-канале.

Отмечается, что белорусы, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

«Сейчас это может помочь большому количеству людей, которые пострадали в Беларуси от действий «сумасшедшего диктатора», — прокомментировал это решение правительства в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, член межфракционного объединения «За демократическую Беларусь!».

Кроме того, Шмыгаль отметил, что на территорию нашего государства также могут въехать такие категории иностранцев:


  • лица, которые в Украине учатся или проходят военную службу;
  • лица, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине;
  • лица, находящиеся в Украине транзитом:
  • дипломаты и консулы и другие лица.

Разъяснение относительно ограничений, инфографика: Денис Шмыгаль

Напомним, ограничения въезда для иностранцев в Украину Кабмин ввел на период с 29 августа по 28 сентября.

Источник: Ракурс


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