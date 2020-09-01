Звільнити «пристарілого» Фокіна з ТКГ вимагає «Євросолідарність». Фото: 112 Україна

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Вітольд Фокін має бути звільнений з посади заступника голови української делегації тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі після своїх скандальних заяв. Днями Фокін заявив, що не виключає можливості амністії бойовиків.

Такі заяви є неприпустимими, а Фокін має бути звільнений. Про це заявила народний депутат від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе під час засідання Верховної Ради 1 вересня.

Призначення пристарілих представників радянської номенклатури до ТКГ викликає здивування. Але здивування не викликають їхні заяви, щоправда ОПУ відмежовується від цих заяв — нібито це неофіційна позиція. Ми вимагаємо звільнення Фокіна з ТКГ, — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона також звинуватила владу у зовнішньополітичний кризі і неспроможності висловити чітку позицію щодо подій у світі, зокрема, у Білорусі.

Країна двох майданів, завдяки яким, зокрема, чинний президент, чинна монобільшість змогла прийти до влади в Україні, сьогодні неспроможна заявити чітку позицію щодо нелегітимності обрання Лукашенка і підтримати білоруське суспільство. Хоча це, може, і зрозуміло — ця влада була не на Майдані, а на корпоративах в Росії, — додала вона.

Представник «Європейської солідарності» також нагадала про ситуацію з затриманими «вагнерівцями». Вона заявила, що у президента є час розносити пошту і ходити на футбол, але немає часу займатися прямими конституційними обов’язками.

Нагадаємо, Вітольд Фокін припустив амністію бойовиків, оскільки це «поступки, на які Україна може піти». За його словами, «з обох боків було скоєно чимало злочинів», «це все слід розслідувати, а винних — притягнути до відповідальності».

Заяву Фокіна розкритикували українські політики. Так, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вважає заяву Фокіна про амністію бойовиків спекулятивною і такою, що не відповідає національним інтересам.

Спікер Верховної Ради України заявив, що Україна не може йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців, а має спиратися на міжнародний досвід.