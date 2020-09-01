Уволить «престарелого» Фокина из ТКГ требует «Евросолидарность». Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n143241-uvolit-prestarelogo-fokina-iz-tkg-trebuet-evrosolidarnost.html

Ракурс

Витольд Фокин должен быть уволен с должности заместителя главы украинской делегации трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе после своих скандальных заявлений. На днях Фокин заявил, что не исключает возможности амнистии боевиков.

Такие заявления являются недопустимыми, а Фокина должны уволить. Об этом заявила народный депутат от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания Верховной Рады 1 сентября.

Назначение престарелых представителей советской номенклатуры в ТКГ вызывает удивление. Но удивление не вызывают их заявления, правда ОПУ отнекивается от этих заявлений — якобы это неофициальная позиция. Мы требуем увольнения Фокина из ТКГ, — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она также обвинила власть во внешнеполитическом кризисе и несостоятельности выразить четкую позицию относительно событий в мире, в частности, в Беларуси.

Страна двух майданов, благодаря которым, в частности, действующий президент, действующее монобольшинство смогло прийти к власти в Украине, сегодня не может заявить четкую позицию относительно нелегитимности избрания Лукашенко и поддержать белорусское общество. Хотя это, может, и понятно — эта власть была не на Майдане, а на корпоративах в России, — добавила она.

Представитель «Европейской солидарности» также напомнила о ситуации с задержанными «вагнеровцами». Она заявила, что у президента есть время разносить почту и ходить на футбол, но нет времени заниматься прямыми конституционными обязанностями.

Напомним, Витольд Фокин допустил амнистию боевиков, поскольку это «уступки, на которые Украина может пойти». По его словам, «с обеих сторон было совершено немало преступлений», «это все надо расследовать, а виновных — привлечь к ответственности».

Заявление Фокина раскритиковали украинские политики. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявление Фокина об амнистии боевиков спекулятивными и не соответствующими национальным интересам.

Спикер Верховной Рады Украины заявил, что Украина не может идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников, а должна опираться на международный опыт.