Разгон студентов в Беларуси. Фото: tyt.by

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Протесты в Беларуси против режима Александра Лукашенко не прекращаются. В первый день осени, 1 сентября, на митинги вышли студенты, а также сотрудники крупнейших предприятий.

Колонны студентов, которые направлялись к проспекту Независимости в Минске, встретили бойцы ОМОНа. Силовики начали задерживать некоторых активистов, призывающих всех остальных разойтись. Силовой разгон произошел на площади Победы. Об этом сообщает издание TUT.BY.

Кроме того, 1 сентября в стране началась масштабная забастовка. На работу сегодня отказались выйти крупные предприятия, такие как «Беларуськалий», МТЗ, «Гродно Азот» и «БелАЗ». Также на десятках предприятий уже несколько недель происходит так называемая итальянская забастовка. Как известно, «итальянская забастовка» предусматривает резкое снижение работниками темпа работы вследствие слишком строгого соблюдения служебных инструкций или даже полное прекращение труда при одновременном сохранении их присутствия на рабочих местах.

1 сентября нерабочим днем в Беларуси также объявили обычные магазины, интернет-магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, спортивные клубы и тому подобное.

Напомним, 30 августа акция протеста в Минске началась со столкновений митингующих с правоохранителями и первыми задержаниями. Ситуация была напряженной, в резиденцию Лукашенко перебрасывали тяжелую бронетехнику.