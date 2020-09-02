Екс-«слугу» Полякова побили у центрі Києва

Нардеп Поляков. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n143298-eks-slugu-polyakova-pobyly-u-centri-kyieva.html

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Антон Поляков, народний депутат України із групи «За майбутнє" та колишній «слуга народа», став жертвою нападу. Напад стався близько 5-ї ранку сьогодні, 2 вересня, на вул. Богдана Хмельницького у Києві.

Потерпілий звернувся до медиків самостійно. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, не називаючи імені постраждалого. Водночас «Українська правда» із посиланням на власні джерела пише, що побитий нардеп — саме Поляков.

Інцидент стався біля клубу на території Шевченківського району. Причиною бійки між нардепом та його кривдником став побутовий конфлікт — чоловіки не поділили дорогу.

Поліція повідомила про відкриття провадження щодо протиправних дій відносно народного обранця за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі всі обставини події встановлюються.

Антон Поляков пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга народу», але 15 листопада 2019 року його виключили з парламентської фракції. 16 грудня Поляков попросив виключити його також з партії «Слуга народу».



Нардеп очолює підкомітет із питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві сталася масова бійка. Під час бійки було застосовано вогнепальну та холодну зброю. Троє учасників конфлікту отримали ножові та вогнепальні поранення.