Экс-«слугу» Полякова избили в центре Киева

Нардеп Поляков. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n143298-eks-slugu-polyakova-izbili-v-centre-kieva.html

Ракурс

Антон Поляков, народный депутат Украины из группы «За будущее» и бывший «слуга народа», стал жертвой нападения. Нападение произошло около 5 утра сегодня, 2 сентября, на ул. Богдана Хмельницкого в Киеве.

Пострадавший обратился к медикам самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киев, не называя имени пострадавшего. В то же время «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники пишет, что избитый нардеп — именно Поляков.

Инцидент произошел возле клуба на территории Шевченковского района. Причиной драки между нардепом и его обидчиком стал бытовой конфликт — мужчины не поделили дорогу.

Полиция сообщила об открытии производства относительно противоправных действий в отношении народного избранника по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Антон Поляков прошел в Верховную Раду от партии «Слуга народа», но 15 ноября 2019 года его исключили из парламентской фракции. 16 декабря Поляков попросил исключить его также из партии «Слуга народа».

Нардеп возглавляет подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве произошла массовая драка. Во время драки было применено огнестрельное и холодное оружие. Трое участников конфликта получили ножевые и огнестрельные ранения.