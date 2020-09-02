Правила самоизоляции для контактных лиц упрощает Минздрав

https://racurs.ua/n143297-pravila-samoizolyacii-dlya-kontaktnyh-lic-uproschaet-minzdrav.html

Ракурс

Правила самоизоляции для лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, упрощает Министерство здравоохранения.

Об этом 2 сентября во время брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Сейчас для выхода из самоизоляции контактные лица должны сделать ПЦР-тест на 14 день. Но на этой неделе Минздрав обновит этот алгоритм.

Украинцы смогут завершить самоизоляцию на 14 день без проведения ПЦР-теста в случае отсутствия симптомов. Также тестирование могут сделать на седьмой-девятый день изоляции. Если результат будет отрицательным, человеку разрешат завершить самоизоляцию раньше.

По словам Ляшко, ПЦР-тестирование для контактных лиц является бесплатным. Также за счет государства тестируют на наличие COVID-19 людей с клиническими симптомами коронавирусной инфекции и тех, кто завершает лечение.

Напомним, в Украине на протяжении последних недель в сутки обнаруживают до 2,5 тыс. новых случаев COVID-19. Кроме этого, Ляшко анонсировал обновление протокола тестирования COVID-19. В частности, быстрые тесты на антиген вскоре могут стать еще одним методом диагностики коронавирусной инфекции в Украине.