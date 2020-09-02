Правила самоізоляції для контактних осіб спрощує МОЗ

Правила самоізоляції для контактних осіб спростило МОЗ

https://racurs.ua/ua/n143297-pravyla-samoizolyaciyi-dlya-kontaktnyh-osib-sproschuie-moz.html

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Правила самоізоляції для осіб, які контактували з хворими на коронавірусну інфекцію, спростило Міністерство охорони здоров’я.

Про це 2 вересня під час брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Нині задля виходу із самоізоляції контактні особи мають зробити ПЛР-тест на 14 день. Але цього тижня МОЗ оновить цей алгоритм.

Людина може завершити самоізоляцію на 14 день без проведення ПЛР, якщо не буде симптомів. Також тестування можуть зробити на сьомий-дев'ятий день ізоляції. Якщо результат буде негативним, людині дозволять завершити самоізоляцію раніше.

За словами Ляшка, ПЛР-тестування для контактних осіб є безкоштовним. Також коштом держави тестують на наявність COVID-19 людей із клінічними симптомами коронавірусної інфекції та тих, хто завершує лікування.

Нагадаємо, в Україні впродовж останніх тижнів за добу виявляють до 2,5 тис. нових випадків COVID-19. Окрім цього, Ляшко анонсував оновлення протоколу тестування COVID-19. Зокрема, швидкі тести на антиген незабаром можуть стати ще одним методом діагностики коронавірусної інфекції в Україні.