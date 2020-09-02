Швидкі тести на антиген додадуть в протокол тестування COVID-19 — деталі — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n143286-shvydki-testy-na-antygen-dodadut-v-protokol-testuvannya-covid-19-detali.html

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Швидкі тести на антиген незабаром можуть стати ще одним методом діагностики коронавірусної інфекції в Україні.

Про це сьогодні, 2 вересня, під час ранкового онлайн-брифінгу розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

ВООЗ обіцяє на наступному тижні оновити протокол щодо тестування на коронавірусну інфекцію. В оновленому протоколі буде знайдено місце швидким тестам на антиген. Раніше використовувалися швидкі тести на наявність антитіл, — розповів Ляшко.

За його словами, наразі у США вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген.

Центр по контролю захворюваності в Атланті 29 серпня випустив рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген. Вони вже використовуються у США і ВООЗ також оновлює протокол, який одразу використовуватиметься і в стратегії щодо збільшення кількості тестувань в Україні, — додав головний санітарний лікар.

Ляшко розповів, що Міністерство охорони здоров’я веде перемовини з усіма виробниками швидких тестів на антиген задля старту процедури реєстрації цих тестів в Україні. Чиновник МОЗ також переконаний, що використання швидких тестів дозволить українським медикам значно збільшити кількість тестувань.

Що таке швидкі тести на антиген? Для них береться зразок з носоглотки (як і для тестів ПЛР), який ставиться у певний фермент. Цей фермент виділяє РНК, яку розміщують на швидкий тест. Аналіз показує, наявний у нас вірус збудника коронавірусної інфекції чи ні. Ця стратегія використовуватиметься, зокрема, й як діагностична, — резюмував Ляшко.



Нагадаємо, наразі в Україні з діагностичною метою використовується ПЛР-тестування. Україна з квітня збільшила із 28 до 104 кількість залучених до діагностування вірусологічних лабораторій.