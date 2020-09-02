COVID-19 в Україні оновив рекорд нових хворих і померлих за добу

https://racurs.ua/ua/n143281-covid-19-v-ukrayini-onovyv-rekord-novyh-hvoryh-i-pomerlyh-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 1 вересня, підтвердили у рекордної кількості людей — 2 тис. 495, 51 людина померла від ускладнень.

Про це повідомляють дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Попередній добовий рекорд нових інфікованих зафіксували 28 серпня — тоді COVID-19 виявили у 2 тис. 481 особи.

Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили з початку пандемії в 125 тис. 798 людей (2 тис. 656 пацієнтів померли).

Найбільше нових випадків виявили у Києві (332) та Харківській області (302). Також понад 100 випадків у Львівській (204), Одеській (203), Тернопільській (201), Івано-Франківській (174), Рівненській (127) та Хмельницькій (111) областях.

До кінця вересня очільник уряду Денис Шмигаль прогнозує до 3 тис. хворих за добу. Це збільшить, на думку прем'єра, наповненість лікарень до 80%.

В Україні почали розробляти й алгоритм проведення виборів в умовах карантину. Якщо за день до голосування в одного члена знайдуть коронавірус, на роботу не вийде вся комісія.

Перше вересня у школі Миколаєва почалося із самоізоляції. Така ж ситуація вийшла з групою в дитячому садку. У Києві через спалах коронавірусу закрили школу.