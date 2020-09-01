1 вересня школярі повернулися за парти після піврічного карантину, фото — 044.ua

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Ракурс

1 вересня в школах України продзвенів перший дзвінок. Перший навчальний день цього разу відрізняється від попередніх, адже проходить в умовах карантину.

У більшості шкіл вирішили відмовитися від проведення святкової лінійки і урочистих заходів. Школярі разом із батькам підходили до навчального закладу, зустрічалися з однокласниками і стояли окремими групами.

В цей час вчителі розмовляли з їхніми батьками. Незважаючи на карантин, багато учнів прийшли з букетами, щоб привітати своїх педагогів.

Після школярі та викладачі заходили в школу групами по одному класу. У всіх на вході міряли температуру. Батьків при цьому до навчального закладу не пускали.

Вчителі та учні були в масках і дотримувалися соціальної дистанції, але деякі батьки порушували карантинні правила.

Однак за парти сіли не всі. В освітніх закладах, які потрапили до «червоної» COVID-зони, викладатимуть дистанційно. У решті шкіл уроки все ж проводитимуть, однак за певних карантинних обмежень.

У школі № 309 Києва відбулося почергово декілька лінійок: окремо для трьох перших класів, згодом для решти трьох.

А ось гімназію № 32 на вулиці Федорова, 2 у Києві «замінували». На місце виїхали правоохоронці, кінологи і вибухотехніки.

1 вересня в Україні в перший клас пішло понад 428 тис. дітей, повідомили в Міносвіти. Всього в країні нарахували 4,2 млн учнів. Торік в перший клас пішло понад 433 тис. дітей.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я оновило правила для навчання в школах під час пандемії коронавірусу. А міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що школи будуть переходити на дистанційне навчання, якщо опиняться в червоній карантинній зоні.