1 сентября школьники вернулись за парты после полугодового карантина, фото — 044.ua

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Ракурс

1 сентября в школах Украины прозвенел первый звонок. Первый учебный день в этот раз отличается от предыдущих, ведь проходит в условиях карантина.

В большинстве школ решили отказаться от проведения праздничной линейки и торжественных мероприятий. Школьники вместе с родителям подходили к учебному заведению, встречались с одноклассниками и стояли отдельными группами.

В это время учителя говорили с их родителями. Несмотря на карантин, многие ученики пришли с букетами, чтобы поздравить своих педагогов.

Потом школьники и преподаватели заходили в школу группами по одному классу. У всех на входе измеряли температуру. Родителей при этом в учебное заведение не пускали.

Учителя и ученики были в масках и придерживались социальной дистанции, но некоторые родители нарушали карантинные правила.

Однако за парты сели не все. В образовательных учреждениях, попавших в «красную» COVID-зону, будут преподавать дистанционно. В остальных школах уроки все же проводить, однако при соблюдении определенных карантинных правил.

В школе № 309 Киева состоялось поочередно несколько линеек: отдельно для трех первых классов, впоследствии для остальных трех.

А вот гимназию № 32 на улице Федорова, 2 в Киеве «заминировали». На место выехали правоохранители, кинологи и взрывотехники.

1 сентября в Украине в первый класс пошли более 428 тыс. детей, сообщили в Минобразования. Всего в стране насчитали 4,2 млн учеников. В прошлом году в первый класс пошло более 433 тыс. детей.

Напомним, что Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии коронавируса. А министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что школы будут переходить на дистанционное обучение, если окажутся в красной карантинной зоне.