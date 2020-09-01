1 сентября школьники вернулись за парты после полугодового карантина (ФОТО)https://racurs.ua/n143244-1-sentyabrya-shkolniki-vernulis-za-party-posle-polugodovogo-karantina-foto.htmlРакурс
1 сентября в школах Украины прозвенел первый звонок. Первый учебный день в этот раз отличается от предыдущих, ведь проходит в условиях карантина.
В большинстве школ решили отказаться от проведения праздничной линейки и торжественных мероприятий. Школьники вместе с родителям подходили к учебному заведению, встречались с одноклассниками и стояли отдельными группами.
В это время учителя говорили с их родителями. Несмотря на карантин, многие ученики пришли с букетами, чтобы поздравить своих педагогов.
Потом школьники и преподаватели заходили в школу группами по одному классу. У всех на входе измеряли температуру. Родителей при этом в учебное заведение не пускали.
Учителя и ученики были в масках и придерживались социальной дистанции, но некоторые родители нарушали карантинные правила.
Однако за парты сели не все. В образовательных учреждениях, попавших в «красную» COVID-зону, будут преподавать дистанционно. В остальных школах уроки все же проводить, однако при соблюдении определенных карантинных правил.
В школе № 309 Киева состоялось поочередно несколько линеек: отдельно для трех первых классов, впоследствии для остальных трех.
А вот гимназию № 32 на улице Федорова, 2 в Киеве «заминировали». На место выехали правоохранители, кинологи и взрывотехники.
1 сентября в Украине в первый класс пошли более 428 тыс. детей, сообщили в Минобразования. Всего в стране насчитали 4,2 млн учеников. В прошлом году в первый класс пошло более 433 тыс. детей.
Напомним, что Министерство здравоохранения обновило правила для обучения в школах во время пандемии коронавируса. А министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что школы будут переходить на дистанционное обучение, если окажутся в красной карантинной зоне.