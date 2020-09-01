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Школа. Фото: Pixabay

О внеплановых каникулах в школах предупредил Минздрав — когда их ждать

1 сен 2020, 13:30
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Местные выборы в Украине могут стать причиной еще одних каникул для школьников.

Из-за того, что избирательные комиссии будут размещаться в школах, ученики школ могут быть отправлены на короткие каникулы 25 октября. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Сообщается, что сейчас Министерство здравоохранения Украины разрабатывает совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) механизм, как провести выборы комфортно и безопасно в условиях эпидемии коронавируса.


Степанов заявил, что каникулы введут на время заседаний комиссии и подсчета голосов.

Напомним, ранее мы сообщали, что ЦИК 30 августа на заседании объявил дату начала избирательной кампании в Украине. Избирательный процесс местных выборов стартует уже 5 сентября. Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.


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