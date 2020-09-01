О внеплановых каникулах в школах предупредил Минздрав — когда их ждать

Школа. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143243-o-vneplanovyh-kanikulah-v-shkolah-predupredil-minzdrav-kogda-ih-jdat.html

Ракурс

Местные выборы в Украине могут стать причиной еще одних каникул для школьников.

Из-за того, что избирательные комиссии будут размещаться в школах, ученики школ могут быть отправлены на короткие каникулы 25 октября. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Сообщается, что сейчас Министерство здравоохранения Украины разрабатывает совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) механизм, как провести выборы комфортно и безопасно в условиях эпидемии коронавируса.

Степанов заявил, что каникулы введут на время заседаний комиссии и подсчета голосов.

Напомним, ранее мы сообщали, что ЦИК 30 августа на заседании объявил дату начала избирательной кампании в Украине. Избирательный процесс местных выборов стартует уже 5 сентября. Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.