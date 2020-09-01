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Канікули. Фото: Pixabay

Про позапланові канікули в школах попередило МОЗ — коли на них чекати

1 вер 2020, 13:30
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Місцеві вибори в Україні можуть стати причиною ще одних канікул для школярів.

Через те, що виборчі комісії будуть розміщуватися в школах, учні шкіл можуть бути відправлені на короткі канікули 25 жовтня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Повідомляється, що зараз Міністерство охорони здоров’я України розробляє спільно з Центральною виборчою комісією (ЦВК) механізм, як провести вибори комфортно і безпечно в умовах епідемії коронавірусу.


Степанов заявив, що канікули введуть на час засідань комісії та підрахунку голосів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ЦВК 30 серпня на засіданні оголосила дату початку виборчої кампанії в Україні. Виборчий процес місцевих виборів стартує вже 5 вересня. Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.


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