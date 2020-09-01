Про позапланові канікули в школах попередило МОЗ — коли на них чекати

Канікули. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143243-pro-pozaplanovi-kanikuly-v-shkolah-poperedylo-moz-koly-na-nyh-chekaty.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні можуть стати причиною ще одних канікул для школярів.

Через те, що виборчі комісії будуть розміщуватися в школах, учні шкіл можуть бути відправлені на короткі канікули 25 жовтня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Повідомляється, що зараз Міністерство охорони здоров’я України розробляє спільно з Центральною виборчою комісією (ЦВК) механізм, як провести вибори комфортно і безпечно в умовах епідемії коронавірусу.

Степанов заявив, що канікули введуть на час засідань комісії та підрахунку голосів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ЦВК 30 серпня на засіданні оголосила дату початку виборчої кампанії в Україні. Виборчий процес місцевих виборів стартує вже 5 вересня. Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.