COVID-19 в Украине обновил рекорд новых больных и умерших за сутки

https://racurs.ua/n143281-covid-19-v-ukraine-obnovil-rekord-novyh-bolnyh-i-umershih-za-sutki.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 1 сентября, подтвердили у рекордного количества людей — 2 тыс. 495, 51 человек умер от осложнений.

Об этом сообщают данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Предыдущий суточный рекорд новых инфицированных зафиксировали 28 августа — тогда COVID-19 обнаружили у 2 тыс. 481 человека.

Всего в Украине коронавирусное заболевание обнаружили с начала пандемии у 125 тыс. 798 человек (2 тыс. 656 пациентов умерли).

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (332) и Харьковской области (302). Также более 100 случаев во Львовской (204), Одесской (203), Тернопольской (201), Ивано-Франковской (174), Ровенской (127) и Хмельницкой (111) областях.

До конца сентября глава правительства Денис Шмыгаль прогнозирует до 3 тыс. больных в сутки. Это увеличит, по мнению премьера, наполненность больниц до 80%.

В Украине начали разрабатывать и алгоритм проведения выборов в условиях карантина. Если за день до голосования у одного члена найдут коронавирус, на работу не выйдет вся комиссия.

Первое сентября в школе Николаева началось с самоизоляции. Такая же ситуация вышла с группой в детском саду. В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли школу.