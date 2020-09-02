Про ідеальну для України вакцину від коронавірусу розповіло МОЗ. Фото: iStock

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Ракурс

Вакцина від коронавірусу розробляється багатьма країнами світу, деякі з них вже проходять останні клінічні випробування, тож скоро можна чекати на масове виробництво цього препарату.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, наразі у світі 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу досліджуються клінічно. Для порівняння, на початку серпня таких вакцин було 25. Про це він розповів під час щоденного онлайн-брифінгу 2 вересня.

Дев’ять із них вже проходять клінічні випробування в третій клінічній стадії, після завершення яких, в разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання, — розповів Ляшко.

Він додав, що паралельно з клінічними дослідженнями відбувається виробництво вакцин. Це робиться для того, щоб одразу після реєстрації допустити вакцини на ринок і забезпечити імунну профілактику проти коронавірусної хвороби.

Головний санітарний лікар додав, що для України ідеальна вакцина для профілактики COVID-19 має відповідати таким критеріям:

обов’язково формувати надійну імунну відповідь;

викликати потужний Т-лімфоцитний імунітет;

не мати жодних серйозних побічних ефектів.

Як писав «Ракурс», раніше США заявили, що не розроблятимуть вакцину від коронавірусу спільно з ВООЗ. США хочуть розробляти вакцину самостійно і без обмежень, у чому їм нібито буде заважати «корумпована ВООЗ і Китай».