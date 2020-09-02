Рада зайнялася військово-цивільними адміністраціями і ліквідацією РДА

https://racurs.ua/ua/n143283-rada-zaynyalasya-viyskovo-cyvilnymy-administraciyamy-i-likvidaciieu-rda-translyaciya.html

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Верховна Рада 2 вересня зібралася на друге засідання четвертої сесії.

Серед головних питань у порядку денному — розгляд у першому читанні проектів законів «Про внесення змін до деяких законів України щодо утворення військово-цивільних адміністрацій» (№ 3913). У випадку непроведення виборів на лінії розмежування на Донбасі там запровадять військово-цивільні адмінстрації територіальних громад.

У законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів» (№ 3975) уряду дозволять самостійно утворювати чи ліквідовувати РДА у разі зміни адміністративно-територіального устрою.

У першому читані нардепи розглянуть законопроекти «Про адміністративну процедуру» і «Про внесення змін до закону „Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України“ щодо забезпечення належних умов роботи тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України».

У перший день роботи нардепи підтримали законопроект про виділення коштів з держбюджету на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги, у 2020 році.