180 млн грн виділила Рада на відпочинок дітей у Карпатах та на морі

Відпочинок для дітей-пільговиків. Фото: Pixabay

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Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік та внесла нову бюджетну програму, яка передбачає оздоровлення і відпочинок дітей, що потребують особливої уваги та підтримки.

Дітей будуть відправляти на відпочинок у гірські регіони та до морського узбережжя. Про це стало відомо з засідання Верховної Ради сьогодні, 1 вересня.

Повідомляється, що за внесення змін до держбюджету проголосували 339 депутатів у першому читанні, а у другому — 325 нардепів. Він набуває чинності наступного дня після публікації.

Закон має на меті забезпечити соціальними гарантіями та підтримкою дітей пільгових категорій шляхом фінансування їхнього оздоровлення і відпочинку.

Тепер діти зможуть відпочити державним коштом в оздоровчих закладах, що розташовані у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, а також на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабмін розширив перелік пільгових категорій. Тепер до пільгових категорій належать діти працівників соцсфери та агропромислового комплексу села та діти загиблих журналістів.



Також на пільги претендують діти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та діти інвалідів I або II групи.