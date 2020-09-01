Отдых для детей-льготников. Фото: Pixabay

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Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год и внесла новую бюджетную программу, которая предусматривает оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки.

Детей будут отправлять на отдых в горные регионы и на морское побережье. За соответствующий законопроект проголосовали нардепы во время заседания Рады 1 сентября.



Сообщается, что за внесение изменений в госбюджет проголосовали 339 депутатов в первом чтении, а во втором — 325 нардепов. Он вступает в силу на следующий день после публикации.

Закон будет обеспечивать социальными гарантиями и поддержкой детей льготных категорий путем финансирования их оздоровления и отдыха.

Теперь дети смогут отдохнуть за государственный счет в оздоровительных учреждениях, расположенных в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, а также на побережье Черного и Азовского морей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабмин расширил перечень льготных категорий. Теперь к льготным категориям относятся дети работников соцсферы и агропромышленного комплекса села и дети погибших журналистов.

Также льготы получат дети, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции и дети инвалидов I или II группы.