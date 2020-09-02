Рада занялась военно-гражданскими администрациями и ликвидацией РГА

https://racurs.ua/n143283-rada-zanyalas-voenno-grajdanskimi-administraciyami-i-likvidaciey-rga-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада 2 сентября собралась на второе заседание четвертой сессии.

Среди главных вопросов в повестке дня — рассмотрение в первом чтении проектов законов «О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций» (№ 3913). В случае непроведения выборов на линии разграничения на Донбассе там введут военно-гражданские администрации территориальных общин.

В законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно образования и ликвидации районных государственных администраций в связи с образованием (ликвидацией) районов» (№ 3975) правительству позволят самостоятельно образовывать ликвидировать РГА в случае изменения административно-территориального устройства.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроекты «Об административной процедуре» и «О внесении изменений в закон „О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины“ по обеспечению надлежащих условий работы временных следственных и временных специальных комиссий Верховной Рады Украины».

В первый день работы нардепы поддержали законопроект о выделении средств из госбюджета на оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания.