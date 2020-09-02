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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: Зміст

Зеленский поздравил Одессу с днем ​​города вместе с кандидатом СН на выборах мэра (ВИДЕО)

2 сен 2020, 09:57
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Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил с днем ​​города Одессу вместе с кандидатом от «Слуги народа» в мэры города Олегом Филимоновым.

Глава государства записал видеоролик, на котором поздравляет одесситов с праздником и активно пиарит кандидата от правящей партии. Соответствующую запись опубликовала пресс-служба президента.

Зеленский заявил, что Олег Филимонов является «исключительно качественным и свежим одесским продуктом». Филимонов тоже поздравил одесситов с праздником и провел короткую предвыборную агитацию, в которой ему активно помогал президент.

Также Владимир Зеленский озвучил лозунг «Любим Одессу — любим Филимонова».


Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский устроил «турне» по Украине — президент осуществил рабочую поездку в Днепропетровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую области.

В школе-интернате в Николаеве Зеленский поиграл в баскетбол, на Херсонщине примерил на себя роль почтальона, а в Запорожье (на Хортице) согласился на опасный трюк.

Источник: Ракурс


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