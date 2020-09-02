Зеленский поздравил Одессу с днем города вместе с кандидатом СН на выборах мэра (ВИДЕО)https://racurs.ua/n143282-zelenskiy-pozdravil-odessu-s-dnem-goroda-vmeste-s-kandidatom-sn-na-vyborah-mera-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил с днем города Одессу вместе с кандидатом от «Слуги народа» в мэры города Олегом Филимоновым.
Глава государства записал видеоролик, на котором поздравляет одесситов с праздником и активно пиарит кандидата от правящей партии. Соответствующую запись опубликовала
пресс-служба президента.
Зеленский заявил, что Олег Филимонов является «исключительно качественным и свежим одесским продуктом». Филимонов тоже поздравил одесситов с праздником и провел короткую предвыборную агитацию, в которой ему активно помогал президент.
Также Владимир Зеленский озвучил лозунг «Любим Одессу — любим Филимонова».
Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский устроил «турне» по Украине — президент осуществил рабочую поездку в Днепропетровскую, Кировоградскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую области.
В школе-интернате в Николаеве Зеленский поиграл в баскетбол, на Херсонщине примерил на себя роль почтальона, а в Запорожье (на Хортице) согласился на опасный трюк.