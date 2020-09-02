Володимир Зеленський. Фото: Зміст

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Володимир Зеленський, президент України, привітав із днем міста Одесу разом із кандидатом від «Слуги народа» у мери міста Олегом Філімоновим.

Глава держави записав відеоролик, на якому поздоровляє одеситів зі святом та піарить кандидата від провладної партії. Відповідний запис опублікувала прес-служба президента.



Зеленський заявив, що Олег Філімонов є «виключно якісним та свіжим одеським продуктом». Філімонов теж привітав одеситів зі святом та провів коротку передвиборчу агітацію, у якій йому активно допомагав президент.

Також Володимир Зеленський озвучив лозунг «Любимо Одесу — любимо Філімонова».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Зеленський влаштував «турне» по Україні — президент провів робочу поїздку в Дніпропетровську, Кіровоградську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську області.

У школі-інтернаті у Миколаєві Зеленський пограв у баскетбол, на Херсонщині приміряв на себе роль листоноші, а в Запоріжжі (на Хортиці) погодився на небезпечний трюк.