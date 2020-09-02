США відмовилися розробляти вакцину від коронавірусу спільно з ВООЗ

Вакцина від коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143280-ssha-vidmovylysya-rozroblyaty-vakcynu-vid-koronavirusu-spilno-z-vooz.html

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Вакцина від коронавірусу тестується по всьому світу, а деякі країни вже зареєстрували її офіційно. Сполучені Штати Америки (США) відмовляються брати участь у міжнародній розробці вакцини від коронавірусу, оскільки ця ініціатива пов’язана з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Замість цього вони хочуть зосередитися на власних розробках. Про це повідомив прес-секретар Білого дому Джадд Дір, передає CNN.

Зазначається, що мова йде про світову ініціативу COVAX, до якої приєдналися понад 170 країн, у тому числі Україна.

Наразі США тестує дві вакцини від коронавірусу — Moderna і Pfizer/BioNTech. Ще два препарати почнуть випробовувати на 3 фазі до середини вересня. Причиною такого рішення назвали те, що США хочуть розробляти вакцину самостійно і без обмежень, у чому їм нібито буде заважати «корумпована ВООЗ і Китай».



США планують випустити вакцину, яка буде підтримувати «золотий стандарт» FDA безпеки та ефективності. Вакцину будуть ретельно перевіряти та тестувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тестувати вакцину від коронавірусу взялася Велика Британія. До цього про створення вакцини заявили в Росії, а Китай зареєстрував свою версію вакцини від коронавірусу.

Зі свого боку російська вакцина від COVID-19 «Супутник V» викликає великі сумніви у ВООЗ. Усі результати досліджень хочуть перевірити ще раз, щоби безпека та ефективність російського препарату була підтверджена.