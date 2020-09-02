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Ракурс
Вакцина от коронавируса. Фото: Pixabay

США отказались разрабатывать вакцину от коронавируса совместно с ВОЗ

2 сен 2020, 09:01
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Вакцина от коронавируса тестируется по всему миру, а некоторые страны уже зарегистрировали ее официально. Соединенные Штаты Америки (США) откажутся принимать участие в международной разработке вакцины от коронавируса, поскольку эта инициатива связана с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Вместо этого они хотят сосредоточиться на собственных разработках. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир, передает CNN.

Отмечается, что речь идет о мировой инициативе COVAX, к которой присоединились более 170 стран, в том числе Украина.

Сейчас США тестирует две вакцины от коронавируса — Moderna и Pfizer/BioNTech. Еще два препарата начнут испытывать на 3 фазе до середины сентября.

Причиной такого решения назвали то, что США хотят разрабатывать вакцину самостоятельно и без ограничений, в чем им будет якобы мешать «коррумпированная ВОЗ и Китай».

Отмечается, что США планируют выпустить вакцину, которая будет поддерживать «золотой стандарт» FDA безопасности и эффективности. Вакцину будут тщательно проверять и тестировать.


Напомним, ранее мы сообщали, что тестировать вакцину от коронавируса взялась Великобритания. До этого о создании вакцины заявили в России, а Китай зарегистрировал свою версию вакцины от коронавируса.

В свою очередь российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» вызывает большие сомнения у ВОЗ. Все результаты исследований хотят перепроверить, чтобы безопасность и эффективность российского препарата была подтверждена.

Источник: Ракурс


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