Об идеальной для Украины вакцине от коронавируса рассказал Минздрав. Фото: iStock

https://racurs.ua/n143285-ob-idealnoy-dlya-ukrainy-vakcine-ot-koronavirusa-rasskazal-minzdrav.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса разрабатывается многими странами мира, некоторые из них уже проходят последние клинические испытания, поэтому скоро можно ждать массовое производство этого препарата.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, сейчас в мире 33 вакцины-кандидата от коронавируса исследуются клинически. Для сравнения, в начале августа таких вакцин было 25. Об этом он рассказал во время ежедневного онлайн-брифинга 2 сентября.

Девять из них уже проходят клинические испытания в третьей клинической стадии, после завершения которых, в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования, — рассказал Ляшко.

Он добавил, что параллельно с клиническими исследованиями происходит производство вакцин. Это делается для того, чтобы сразу после регистрации допустить вакцины на рынок и обеспечить иммунную профилактику против коронавирусной болезни.

Главный санитарный врач добавил, что для Украины идеальная вакцина для профилактики COVID-19 должна соответствовать следующим критериям:

обязательно формировать надежный иммунный ответ;

вызывать мощный Т-лимфоцитный иммунитет;

не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

Как писал «Ракурс», ранее США заявили, что не будут разрабатывать вакцину от коронавируса совместно с ВОЗ. США хотят разрабатывать вакцину самостоятельно и без ограничений, в чем им якобы будет мешать «коррумпированная ВОЗ и Китай».