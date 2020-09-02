Быстрые тесты на антиген добавят в протокол тестирования COVID-19 — детали

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Быстрые тесты на антиген вскоре могут стать еще одним методом диагностики коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом сегодня, 2 сентября, во время утреннего онлайн-брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

ВОЗ обещает на следующей неделе обновить протокол по тестированию коронавирусной инфекции. В обновленном протоколе будет найдено место быстрым тестам на антиген. Ранее использовались быстрые тесты на наличие антител, — рассказал Ляшко.

По его словам, в США уже зарегистрированы четыре производителя быстрых тестов на антиген.

Центр по контролю заболеваемости в Атланте 29 августа выпустил рекомендации о стратегии тестирования быстрыми тестами на антиген. Они уже используются в США и ВОЗ также обновляет протокол, который сразу будет использоваться и в стратегии по увеличению числа тестирований в Украине, — добавил главный санитарный врач.

Ляшко рассказал, что Министерство здравоохранения ведет переговоры со всеми производителями быстрых тестов на антиген для старта процедуры регистрации этих тестов в Украине. Чиновник Минздрава также убежден, что использование быстрых тестов позволит украинским медикам значительно увеличить число тестирований.

Что такое быстрые тесты на антиген? Для них берется образец из носоглотки (как и для тестов ПЦР), который ставится в определенный фермент. Этот фермент выделяет РНК, которую размещают на быстрый тест. Анализ показывает, присутствует ли у нас вирус возбудителя коронавирусной инфекции или нет. Эта стратегия будет использоваться в том числе и как диагностическая, — резюмировал Ляшко.



Напомним, сейчас в Украине с диагностической целью используется ПЦР-тестирование. Украина с апреля нарастила с 28 до 104 число привлеченных к диагностированию вирусологических лабораторий.