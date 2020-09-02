Коронавирус изменил ощущение реальности у Тимошенко — до выздоровления еще далеко, фото — ФБ Ю.Тимошенко

https://racurs.ua/n143299-koronavirus-izmenil-oschuschenie-realnosti-u-timoshenko-do-vyzdorovleniya-esche-daleko.html

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Коронавирусная болезнь у Юлии Тимошенко протекает тяжело. Политик пожаловалась, что две недели борьбы с ним «меняют ощущение реальности».

Тимошенко сообщила в Фейсбук, что сегодня кризисное состояние удалось пережить, хотя «до выздоровления еще далеко».

Лидер «Батькивщины» рассказала, что у нее есть возможность «шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни». Она поблагодарила всех, кто поддержал ее.

Благодарю вас за ваши уникальные теплые слова поддержки, цветы, наши совместные фото и даже за детские игрушки: мишки, куклы, машинки, которыми вы меня подбадривали и которые я сейчас разбираю, — написала Тимошенко.



Напомним, что нардеп заболела коронавирусом в конце августа. Ее состояние оценивалось как тяжелое, ее положили в больницу. Сейчас Тимошенко лечится дома, однако температура не опускается ниже 38°.

Несмотря на это, по информации СМИ, Тимошенко проводит регулярные встречи с депутатами и политиками у себя дома. Однако когда состоится съезд партии «Батькивщина», который должны провести накануне местных выборов, пока неизвестно. Сейчас эти даты даже не обсуждаются.