Дельфин сбежал в реку из моря — его засняли очевидцы на видео

Дельфин. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143300-delfin-sbejal-v-reku-iz-morya-ego-zasnyali-ochevidcy-na-video.html

Ракурс

Дельфин уплыл на более чем 20 км от моря и разместился в пресных водах. В графстве Кембриджшир на востоке Великобритании пара, прогуливающаяся у реки, была шокирована, увидев редкое животное в необычном месте.

Они посчитали, что животное потерялось. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний британец Ричард Прист вместе с его 41-летней женой Сереной гуляли вдоль реки Нене в городе Уисбек, когда увидели редкое животное в пресных водах. Пара подумала, что дельфин заблудился, поэтому сообщила об увиденном в Фонд Морского дозора.

Фонд занимается наблюдениями за дельфинами и китообразными в водах Великобритании и Ирландии. После просмотра видео, которое сняли очевидцы, они подтвердили, что это самый обыкновенный морской дельфин.





Эксперты отметили, что дельфин поднялся вверх по реке очень далеко и находился за пределами своей обычной среды обитания. Как правило, морские жители питаются рыбой, которая водится в глубоких водах.

Отмечается, что в этом регионе редко встречаются обычные дельфины, поскольку они почти не заходят в Северное море. Дельфины могут достигать 2,5 м в длину и весить до 235 кг и, как правило, обитают на большой глубине.

Напомним, ранее мы сообщали, что крокодила гигантского размера обнаружили в туристической местности Топ-Энд в австралийском штате Северная территория.

Этот крокодил — самый большой за последние несколько лет. Длина животного составила 4,4 м, а вес гигантской рептилии достигает 350 кг.