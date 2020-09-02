Сліди отрути «Новичок» виявили в організмі Навального. Фото: utro.ru

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Олексія Навального, російського опозиціонера, отруїли отрутою з групи «Новичок». Сліди цієї отрути виявили в організмі опозиціонера.

Сліди «Новичка» знайшли експерти лабораторії Бундесверу після проведення токсикологічного тесту з використанням зразків, отриманих від Навального. Відповідна заява розміщена на сайті уряду Німеччини.

Були надані недвозначні докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи «Новичок», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що німецький уряд вражений тим, що Навального отруїли в Росії нервово-паралітичною речовиною. У Берліні заявили, що «найсуворіше засуджують цей напад».

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Москва чекає від Берліна відповіді на запит Генеральної прокуратури щодо Навального. А прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков поскаржився, що німецька сторона не поінформувала Кремль про свої висновки про отруєння політика «Новичком».

Нагадаємо, німецькі лікарі, які лікують Олексія Навального, запросили інформацію у британської лабораторії Портон-Даун, яка стежила за отруєнням колишнього полковника Головного розвідувального управління Міноборони РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.