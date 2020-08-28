Шаріте звернулася за інформацією до лікарів, які рятували Скрипалів. Фото: reutersmedia.net

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Отруєння Олексія Навального, російського опозиціонера, продовжують розслідувати. Німецька клініка Charite (Шаріте) попросила про допомогу у експертів з отрут і бойових отруйних речовин.

Знання спеціалістів необхідні для лікування отруєного російського опозиціонера Олексія Навального. Німецькі медики негласно залучили для роботи відділ Збройних сил Німеччини, який спеціалізується на отрутах і бойових отруйних речовинах. Зазначається, що експерти Бундесверу, які вважаються кращими фахівцями в своїй сфері, працюють у фармацевтичній і токсикологічній лабораторії в Мюнхені. Про це 28 серпня повідомило видання Der Spiegel.

Окрім того, німецькі лікарі запросили інформацію у британської лабораторії Портон-Даун, яка стежила за отруєнням колишнього полковника Головного розвідувального управління Міноборони РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Нагадаємо, лікарі з берлінської клініки «Шаріте» підтвердили отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, хоча це спершу заперечували медики з Росії. Після проведеної діагностики було встановлено, що Навального отруїли речовиною із групи холінестерази.

Конкретна речовина залишається невідомою, була розпочата подальша серія всебічних аналізів. Наразі Навальний у важкому стані перебуває у реанімації у штучній комі, але німецькі лікарі запевняють, що серйозної загрози для його життя немає.