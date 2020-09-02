Следы яда «Новичок» обнаружили в организме Навального. Фото: utro.ru

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Ракурс

Алексея Навального, российского оппозиционера, отравили ядом из группы «Новичок». Его следы обнаружили в организме оппозиционера.

Следы «Новичка» нашли эксперты лаборатории Бундесвера после проведения токсикологического теста с использованием образцов, полученных от Навального. Соответствующее заявление размещено на сайте правительства Германии.

Были даны недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что немецкое правительство поражено тем, что Навального отравили в России нервно-паралитическим веществом. В Берлине заявили, что «строжайше осуждают это нападение».

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва ждет от Берлина ответа на запрос Генеральной прокуратуры в отношении Навального. А пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пожаловался, что немецкая сторона не проинформировала Кремль о своих выводах об отравлении политика «Новичком».

Напомним, немецкие врачи, которые лечат Алексея Навального, запросили информацию в британской лаборатории Портон Даун, которая следила за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.