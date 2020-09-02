Курсантки, які постраждали в ДТП. Фото: bigkyiv.com.ua

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Дівчата-курсантки, які постраждали у резонансній ДТП за участю п’яного військовослужбовця, прагнуть продовжити навчання у Військово-медичної академії

Здобувати освіту дівчата хочуть, навіть після отримання жахливих травм після аварії. На вченій раді академії прийняли рішення, що дівчатам створять всі необхідні умови, щоб вони змогли отримати спеціальність військових медиків. Про це 2 вересня повідомляє «Експрес».

Зазначається, що Олександра Гуй, Галина Николин та Тетяна Ніколаєва перебувають в одній палаті. Їх відвідують рідні та друзі. Волонтерка Наталя Воронкова у Facebook опублікувала відео несподіваної зустрічі курсанток з тими, хто врятував їм життя: Сергієм і Антоном.

Галині Николин лікар дозволив на 30 хв виїхати на вулицю. Дівчина отримала важкі переломи: одна її нога в гіпсі, інша — на спеціальному апараті. Постраждалій постійно дошкуляє біль. Вже на другий день після ДТП вона зателефонувала бабусі та привітала її з 78-річчям, але про аварію не розповідала, щоб не засмутити.

Олександра Гуй має поганий сон, бо постійно переживає моменти тієї страшної аварії. Питання щодо можливої ампутації другої ноги досі не знято. Поруч з дівчиною постійно перебуває один із її братів.

Тетяна Ніколаєва недавно перенесла ще одну операцію. Вона відчуває біль у ампутованій нозі, має слабкість та температуру. У палаті постійно поруч її мама і коханий хлопець.

Нагадаємо, 25 серпня у Києві п’яний військовослужбовець наїхав на трьох курсанток, внаслідок чого у двох дівчат ампутували ноги.