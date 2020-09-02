Літаючу «залізну людину» помітили у небі США — новини світу

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Ракурс

Літаючу «залізну людину» помітили у небі США. Про це повідомили пілоти різних авіакомпаній, що пролітали в той момент над Лос-Анджелесом.

Льотчики бачили чоловіка з реактивним ранцем поблизу місцевого аеропорту. Американські ЗМІ оприлюднили записи розмов авіадиспетчерів з пілотами. Відомо, що перший інцидент стався ближче до вечора 31 серпня. Того дня людину з реактивним ранцем побачив пілот American Airlines. Пізніше цю інформацію підтвердив інший пілот з авіакомпанії SkyWest, пише Аutoblog.

За словами пілотів, «залізну людину» вони бачили практично на висоті своїх літаків, яка в той момент складала близько 1 км.

Нагадаємо, раніше в Дубаї людина з реактивним ранцем піднялася на висоту понад 1,8 км. Однак в ОАЕ план такого польоту був узгоджений з авіаслужбами. Водночас інцидент в Лос-Анджелесі загрожував як людині з ранцем, так і літакам, які перебували в небі.

Раніше повідомлялося, що реактивний ранець здатний розганятися до 320 км на год, перебувати в повітрі 12 хв, пролітати близько 30 км і підійматися на висоту до 4,5 км.