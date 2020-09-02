Лісова пожежа на Харківщині. Фото: ДСНС

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Лісова пожежа виникла у Дворічанському районі на Харківщині — вогонь охопив площу лісів у 400 га.

Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор села Горобівка, що межує з лісом. Вогонь знищив вісім будинків. Пожежу гасять 13 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. Також рятувальники задіяли пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та п’ять одиниць техніки лісгоспу. Про це 2 вересня повідомило управління ДСНС у Харківській області.

Крім того, поблизу села Клугино-Башкирівка Чугуївської міськради на території Новомосковського лісогосподарства горить лісова підстилка на площі близько 10 га. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає.

А в Луганській області бійці ДСНС гасять палаючий очерет на площі 80 га неподалік Станиці Луганської. Місцеве населення вже попередили про можливу евакуацію. Ситуація ускладняється сильним поривом вітру, що спричиняє загрозу населеним пунктам.

Попередня причина пожежі — загоряння смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні не виключають версії підпалу.

В Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо пожеж та тримає ситуацію на контролі.

У разі потреби ми маємо організувати евакуацію всіх людей, думати насамперед про їхню безпеку. Все має бути зроблено для якнайшвидшої локалізації та гасіння. А також вже маємо думати про виділення фінансування для покриття втрат, — зазначив президент.

Нагадаємо, у липні в Луганській області виникла масштабна пожежа внаслідок обстрілу бойовиків. Надзвичайна подія сталася поблизу села Лопаскине Новоайдарського району.