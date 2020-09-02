Стало известно, кому среди силовиков украинцы доверяют меньше всего. Фото: rbc.ua

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Работу правоохранителей в Украине негативно оценивает большинство граждан.

Хуже всего среди руководителей правоохранительных органов украинцы оценивают деятельность министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Работу главы МВД негативно оценивают 70% опрошенных. Баланс положительной-отрицательной оценки деятельности министра составляет -52%.

Деятельность главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова негативно оценивают 43,9% респондентов. Работа главы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой вызывает негативную реакцию у 49,5% граждан.

Деятельность директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника негативно оценивают 51,2% респондентов, и. о. главы Государственного бюро расследований Александра Соколова — 41,2%, прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького — 49,1%.

В то же время, как показал опрос, глава МВД Аваков является самым узнаваемым руководителем среди глав всех силовых ведомств. Оказалось, что о нем не слышали лишь 3% респондентов. Наиболее неизвестным для граждан является и. о. главы Госбюро расследований Александр Соколов. В ходе исследования выяснилось, что о нем ничего не знают 37% опрошенных.

В исследовании отмечается, что среди правоохранительных ведомств наибольший запас доверия имеет СБУ.

Отмечается, что исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года. Социологи опросили 2 тыс. 20 человек, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в июне социологический опрос КМИС показал, что президенту Владимиру Зеленскому украинцы еще доверяют. Главе государства пока доверяет около 41% опрошенных, а 51% респондентов выразили недоверие.