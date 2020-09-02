Зв'язок між COVID-19 та шкідливими викидами знайшли вчені. Фото: shipovnik.ua

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Зв’язок між шкідливими викидами та вірусами знайшла міжнародна група вчених.

Після проведення низки досліджень науковці стверджують, що частинки, які які є причиною забруднення повітря, можуть діяти як переносники вірусів і бактерій та збільшувати їх поширення. Це ж стосується й вірусу SARS-CoV-2, який викликає коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомляє італійське видання Notizie Scientifiche.

Виявилося, що під час пандемії коронавірусу в Італії існував зв’язок між впливом забруднювачів повітря та поширенням COVID-19, як з точки зору смертності, так і рівня заразності.

Вчені за допомогою алгоритму штучного інтелекту з’ясували, що викиди промислових підприємств, сільського господарства та дорожнього руху, можуть бути причиною більше 70% смертей від COVID-19 в усій Італії. Північ країни найбільш постраждала від пандемії, а Європейське агентство з навколишнього середовища визнала ці італійські регіони, як найбільш схильні до концентрації атмосферних забруднювачів в Європі.

Дослідники стверджують, що збільшенні забрудненості повітря на 5−10% в цих регіонах може викликати збільшення смертності на 4−14%. Однак науковці не можуть пояснити кількість смертей від коронавірусу лише одним брудним повітрям. Вчені не виключають, що там свою роль зіграли й інші чинники.

Нагадаємо, міжнародна група вчених заявила, що коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVD-19, ймовірно, може вражати й людські ембріони.