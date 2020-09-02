Пожежа на Харківщині знищила село. Фото: ДСНС

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Лісова пожежа в Харківській області, яка винила на території Дворічанського лісництва, повністю знищила село.

Займання також зафіксовані ще у двох населених пунктах. На щастя, жертв наразі немає. Інформація про постраждалих внаслідок пожеж уточняється. Про це 2 вересня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер на власній сторінці у Facebook.

На жаль, один населений пункт повністю знищено пожежею, — написав очільник ОДА, але не повідомив, яке саме село вигоріло.

Влада вже готується проводити евакуацію населення з небезпечного району. За словами Кучера, вже підготовлено підготували транспорт і соціальні пакети (постільна білизна, їжа, подушки та ковдри). В ОДА обіцяють, що постраждалих забезпечать житлом.

Пожежу в Дворічанському лісництві продовжують гасити. З вогнем борються 13 одиниць техніки та 80 осіб особового складу. Також залучили пожежний потяг, пожежний літак АН-32П та техніку лісгоспу.

Раніше повідомлялося, що у Дворічанському районі на Харківщині виникла масштабна лісова пожежа на площі 400 га. Сильний вітер перекинув полум’я на житловий сектор села Горобівка, що межує з лісом. Вогонь знищив вісім будинків.

Президент Зеленський через масштабні пожежі на Харківщині та Луганщині збирав екстрену нараду та заявив, що тримає ситуацію на контролі.