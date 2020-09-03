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Пожежі на Харківщині тривають — вогнеборці показали фото і відео наслідків стихії

Пожежі на Харківщині тривають — вогнеборці показали фото і відео наслідків стихії

3 вер 2020, 09:40
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Пожежі на Харківщині тривають — 3 вересня вогнеборці продовжують гасити лісову пожежу на площі близько 100 га. Станом на ранок четверга рятувальникам вдалося ліквідувати осередки пожеж у двох населених пунктах Дворічанського району Харківської області.

Лісова пожежа у цьому районі спалахнула в обід 2 вересня неподалік села Гороб’ївка. Згодом через пориви вітру змінних напрямків вогонь наблизився до сіл Гороб’ївка та Гряниківка. Пожежа знищила 22 житлових будинки, евакуйовано 33 особи. Про це повідомляє прес-центр Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Пожежі на Харківщині - Фото: ДСНС

Також на території Чугуївської міськради вогонь виник біля села Клугино-Башкирівка. Ввечері 2 вересня пожежу вдалося приборкати. Сьогодні відкритого вогню не спостерігається, рятувальники займаються гасінням окремих осередків тління лісової підстилки та залишків деревини.


Нагадаємо, 2 вересня повідомлялося, що лісова пожежа в Харківській області, яка винила на території Дворічанського лісництва, повністю знищила село.

Джерело: Ракурс


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