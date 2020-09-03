Коронавірус оновив статистику смертності в Україні

https://racurs.ua/ua/n143329-koronavirus-onovyv-statystyku-smertnosti-v-ukrayini-zahvorily-2-5-tys-osib.html

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На коронавірусну хворобу COVID-19 за добу в Україні захворіли знову майже 2,5 тис. осіб. Медики відзвітували про 2 тис. 430 випадків. Померли від ускладнень 54 людини — це найбільша кількість летальних випадків за добу від початку пандемії в Україні. Всього померли вже 2 тис. 710 осіб

Всього в країні захворіли вже 128 тис. 288 осіб. В Україні 2 вересня оновили рекорд інфікування за добу — 2 тис. 495 випадків.

Найбільше інфікувань за добу зафіксували в Харківській області (301) та Києві (280). Більше 200 нових пацієнтів знайшли у Тернопільській (242) та Львівській (209) областях.

Відразу після старту навчання школи у Вінницькій області, Бердянську, а також коледж і університет в Одесі пішли на карантин.

Відсоток заповненості ліжок, призначених для COVID-хворих, складає станом на 3 вересня 44%.

Авіакомпаніі почали скасовувати рейси або скорочувати частоту польотів з та в Україну на найближчий місяць. Ryanair скасував майже всі рейси в Україну в другій половині вересня.

МАУ з 14 вересня скасовує з Києва до Мадрида, Барселони, Женеву, Берлін, Кишинів і Запоріжжя.

До виборів президента США в країні прогнозують понад 250 тисяч смертей від COVID-19, якщо збережуться сьогоднішні показники смертності.