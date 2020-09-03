Коронавірус у дітей. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2720-zagrozlyvi-symptomy-abo-chy-spravdi-koronavirus-omynaie-ditey.html

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Не встигнувши відкритися, напередодні Дня знань пішла на карантин одна зі шкіл Києва: у двох педагогів ліцею №240 «Соціум» підтверджена коронавірусна інфекція. В карантинних зонах червоного кольору діти не пішли до шкіл. А ось місцева влада Івано-Франківська, не мудруючи, замість введення дистанційного навчання вирішила подарувати всім ще два тижні канікул. Що ж потрібно знати про коронавірус у дітей?

2 вересня в Україні поставлено черговий рекорд — 2495 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом по країні ковід-статистика дострибнула до позначки 125 798 — це приблизно населення Бердянська, Ужгорода або Нікополя. На тлі цифр, які не вселяють оптимізму, 1 вересня показало, що голосно заявлені протиепідемічні заходи у школах — в переважній більшості гра в імітацію. Натовпи батьків і дітей; дистанція, якій позаздрять закохані; маски, натягнуті на лоб, підборіддя або лікоть ефектно одягненої матусі школяра... Одні продовжують заперечувати вірус, який забрав вже стільки життів, хтось впадає в іншу крайність — скуповує девайси для знезараження повітря у школах, треті сподіваються, що коронавірус їхніх дітей омине...

Дійсно, на початку пандемії діти становили всього лише 2% лабораторно підтверджених випадків захворювань на SARS-CoV-2 серед населення Китаю, Італії і США. Повторімося — на початку пандемії. Тоді уряди країн ввели локдаун, люди були налякані, сім'ї сиділи вдома, а діти не ходили в сади і школи. Сьогодні ситуація змінилася. Так, згідно з дослідженням Техаської медичної асоціації, експерти якої оцінювали ризики зараження коронавірусною інфекцією при різних обставинах за 9-бальною шкалою (1 бал — найнижчий ризик зараження, 9 балів — найвищий), перебування дитини у школі або дитсадку несе середні ризики, набравши 6 балів. На думку британських і американських педіатрів, відкриття шкіл несе ризики переважно для вчителів та іншого персоналу, особливо старшого віку. Однак проблема захисту вчителів обговорюється значно рідше, ніж дітей.

Епідеміологи припускають, що діти можуть являти собою важливий резервуар інфекції в суспільстві. Насамперед діти з більш високим вірусним навантаженням, яке вчасно не розпізнається. Тому особливості дитячої симптоматики COVID-19 важливо знати батькам, адже з тими чи іншими скаргами дитина в першу чергу звернеться до близьких.

Наприкінці серпня вийшла оглядова стаття Американської академії педіатрів, присвячена особливостям протікання коронавірусу у дітей. Була проведена чимала робота — аналіз майже 18 тис. випадків COVID-19.

Симптоми коронавірусу у дітей

Симптоми коронавірусу у дітей відрізняються в залежності від віку.

Найчастіші симптоми коронавірусу у дітей віком до 9 років:

лихоманка — 46%;

кашель — 37%;

головний біль — 15%;

діарея — 14%;

біль у горлі — 13%.

У дітей від 10 до 19 років:

головний біль — 42%;

кашель — 41%;

лихоманка — 35%;

міалгія (біль у м'язах) — 30%;

біль у горлі — 29%;

задишка — 16%;

діарея — 14%.

Ринорея (рясний нежить), нудота/блювання, біль у животі, аносмія (втрата нюху) і дисгевзія (втрата або порушення смаку) — зустрічалися рідше.

Дослідження в США показало, що серед 50 дітей, госпіталізованих у зв'язку з коронавірусною інфекцією, середній час від появи симптомів до госпіталізації становив два дні. У 80% була лихоманка, у 64% — респіраторні симптоми. Кожному третьому госпіталізованому потрібна респіраторна підтримка, в 16% випадків — переведення на ШВЛ. Найважче коронавірус протікав у дітей з хронічними захворюваннями. Повідомлялося про одну смерть.

У дослідженні йдеться, що у деяких дітей як з симптомами коронавірусу, так і безсимптомних на КТ (комп'ютерній томографії) виявлялися помутніння або ущільнення в легенях за типом матового скла (специфічна ознака вірусної пневмонії). Так, зі 171 дитини з виявленим SARS-CoV-2 третина мали помутніння матового скла, у кожного п'ятого — локальне плямисте затемнення, 12% — двостороннє плямисте затемнення.

Обережно, небезпечний синдром!

У квітні 2020 року відразу кілька європейських країн відзначили зростання випадків Кавасакі-подібного синдрому серед дітей. Синдром Кавасакі — захворювання, яке діагностується переважно у немовлят і дошкільнят до п'яти років. Однак новий мультисистемний запальний синдром (МЗС), який фахівці зв'язали з COVID-19, зустрічається і у дітей старшого віку, супроводжується високою температурою, висипом, набряками, запаленням, що вражає очі, судини і серце, а також інфекційно-токсичним шоком.

Якщо коронавірус у дітей найчастіше протікає в легкій формі або безсимптомно, то МЗС — важко. Нещодавнє дослідження 186 дітей з МЗС показало, що середній вік хворих становив 8,3 року; 73% дітей були раніше здоровими, решта мали лабораторні докази інфекції SARS-CoV-2 (ПЛР та/або антитіла). У дітей спостерігалися шлунково-кишкові (92%), серцево-судинні (80%), гематологічні (76%), шкірно-слизові (74%) і респіраторні (70%) симптоми; у 80% випадків була потрібна інтенсивна терапія, четверо дітей померли.

В Україні новий небезпечний синдром вперше діагностували наприкінці липня: шестирічна жителька Самбора Львівської області була госпіталізована в лікарню з гострим болем у животі, високою температурою і висипом. Згодом тест показав наявність антитіл до COVID-19. За оцінками фахівців, дитина два-три тижні до цього безсимптомно перехворіла на коронавірусну інфекцію. Батьки навіть не підозрювали, що у дочки був COVID-19.

Кавасакі-подібний синдром також називають постінфекційним. Захворювання може розвиватися через кілька тижнів після перенесеної коронавірусної інфекції — як відстрочена імунологічна відповідь на вірус з короною. На відміну від істинного синдрому Кавасакі, МЗС може виникнути у дітей будь-якого віку, а також у молодих людей. Навколо синдрому-незнайомця ще багато запитань. Вважається, що ця патологія характерна для країн з високим рівнем зараження COVID-19. Закордонні медичні експерти попереджають: країни, які пережили пік пандемії коронавірусу, мають бути готові до появи МЗС у дітей.

Найголовніше — Каваскі-подібний синдром не смертельний і лікується. Якщо почати терапію на ранніх стадіях, з ним можна впоратися, кажуть лікарі.

Симптоми Кавасакі-синдрому (МЗС):

висока температура, яка важко збивається жарознижувальними і тримається протягом 24 годин і більше;

плямистий висип;

специфічно червоний язик, губи;

набряк долонь і стоп;

кон'юнктивіт;

збільшені лімфовузли;

задишка;

біль у серці, животі.

Будь-який з цих симптомів є приводом для звернення до лікаря. Панікувати не потрібно — під симптомами може ховатися і звичне ГРВІ. У будь-якому разі самолікуванням, особливо в період пандемії, займатися не варто.

Коронавірус у дітей: як лікувати?

Як відомо, специфічного лікування коронавірусної інфекції сьогодні немає. Клінічні випробування противірусних препаратів досі тривають. При цьому педіатричних клінічних випробувань набагато менше, ніж таких у дорослих. Тільки нещодавно стартувала оцінка безпеки, переносимості та ефективності ремдесивіру у дітей з COVID-19. У малюків з важкою формою коронавірусної інфекції та з MЗС оцінюється ефективність імуноглобулінів, кортикостероїдів та інших препаратів, але ці клінічні випробування також ще не дійшли кінця. На сьогодні проводиться лише одне дослідження щодо профілактики тромбоемболії у дітей з COVID-19.

Зараз понад 140 вакцин-кандидатів проти COVID-19 перебувають у розробці, деякі з них дійшли фінальної третьої фази клінічних випробувань. Однак більшість з них виключають участь дітей, хоча є плани щодо розширення випробувань перспективних вакцин на вагітних і дітях.

Хто ризикує більше за всіх

На щастя, більшість маленьких пацієнтів навіть з важким перебігом COVID-19 повністю одужують. Сьогодні є кілька гіпотез, чому коронавірус у дітей проходить загалом легше, ніж у дорослих. Як правило, діти ще не мають хронічних захворювань. Завдяки більш здоровим легеням вони менш схильні до важкого перебігу COVID-19. Свою роль може грати і вроджений імунітет — неспецифічний захист у наших чад міцніший і виразніший в порівнянні з таким у дорослих.

Згідно з однією з гіпотез, річ у перехресному імунітеті — дітвора частіше хворіє на вірусні інфекції. Антитіла, які утворюються при цьому, можуть захищати також від коронавірусу у дітей. Свою лепту можуть вносити і вакцини з імуномодулюючими властивостями. Одна з найпоширеніших версій — в організмі дітей менше мішеней для вірусу з короною. Адже для того щоб потрапити всередину клітини, коронавірус зв'язується через свій білок S з рецепторами АПФ2. Такі рецептори мають мембрани альвеолярних клітин легенів, нирок, міокарда, кишечника (тому саме ці органи найчастіше уражаються коронавірусом). У дітей кількість цих рецепторів менша, ніж у дорослих, адже ренін-ангіотензинова система (гормональна система, яка регулює артеріальний тиск і водно-електролітний баланс організму) остаточно розвивається приблизно до 18 років.

Діти з супутніми захворюваннями піддаються найбільшому ризику несприятливих результатів при коронавірусній інфекції. У статті американських педіатрів наводиться приклад: серед 48 маленьких пацієнтів, які перебувають на лікуванні в педіатричних відділеннях інтенсивної терапії, 40 мали супутні захворювання. Для лікування 18 з них знадобилася штучна вентиляція легенів, а одній дитині проводили екстракорпоральну мембранну оксигенацію. Загальна смертність у цій групі дітей становила 4%.

Особлива настороженість щодо коронавірусу у дітей потрібна для малюків з ослабленим імунітетом. Лікарі радять дітям з груп ризику з лихоманкою або респіраторними симптомами обов'язково проходити ПЛР-тестування на SARS-CoV-2. І нагадують, що виявлення, наприклад, вірусу грипу зовсім не виключає одночасного інфікування дитини SARS-CoV-2.