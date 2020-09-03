Коронавирус у детей. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2720-nastorajivauschie-simptomy-ili-deystvitelno-li-koronavirus-schadit-detey.html

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Не успев открыться, накануне Дня знаний ушла на карантин одна из школ Киева: у двух педагогов лицея №240 «Социум» подтверждена коронавирусная инфекция. В карантинных зонах красного цвета дети не пошли в школы. А вот местная власть Ивано-Франковска, не мудрствуя лукаво, вместо введения дистанционного обучения решила подарить всем еще две недели каникул. Что же нужно знать о коронавирусе у детей?

2 сентября в Украине поставлен очередной рекорд — 2495 новых случаев заболевания COVID-19. В целом по стране ковид-статистика допрыгнула до отметки 125 798 — это примерно население Бердянска, Ужгорода или Никополя. На фоне не внушающих оптимизма цифр 1 сентября показало, что громко заявленные противоэпидемические мероприятия в школах — в подавляющем большинстве игра в имитацию. Толпы родителей и детей; дистанция, которой позавидуют влюбленные пары; маски, натянутые на лоб, подбородок или локоток эффектно одетой мамы школьника... Одни продолжают отрицать вирус, унесший множество жизней, другие бросаются в иную крайность — скупают девайсы для обеззараживания воздуха в школах, третьи надеются, что коронавирус их детей пощадит...

Действительно, в начале пандемии дети составляли всего лишь 2% лабораторно подтвержденных случаев заболеваний SARS-CoV-2 среди населения Китая, Италии и США. Повторимся — в начале пандемии. Тогда правительства стран ввели локдаун, люди были напуганы, семьи сидели дома, а дети не ходили в сады и школы. Сегодня ситуация изменилась. Так, согласно исследованию Техасской медицинской ассоциации, эксперты которой оценивали риски заражения коронавирусной инфекцией при разных обстоятельствах по 9-балльной шкале (1 балл — самый низкий риск заражения, 9 баллов — наивысший), пребывание ребенка в школе или детсаду несет средние риски, набрав 6 баллов. По мнению британских и американских педиатров, открытие школ несет риски преимущественно для учителей и другого персонала, особенно старшего возраста. Однако проблема защиты учителей обсуждается значительно реже, чем детей.

Эпидемиологи предполагают, что дети могут представлять собой важный резервуар инфекции в обществе. Прежде всего дети с более высокой вирусной нагрузкой, которая вовремя не распознается. Поэтому особенности детской симптоматики COVID-19 важно знать родителям, ведь с теми или иными жалобами ребенок в первую очередь обратится к близким.

В конце августа вышла обзорная статья Американской академии педиатров, посвященная особенностям протекания коронавируса у детей. Была проделана немалая работа — анализ почти 18 тыс. случаев COVID-19.

Симптомы коронавируса у детей

Симптомы коронавируса у детей отличаются в зависимости от возраста.

Самые частые симптомы коронавируса у детей младше 9 лет:

лихорадка — 46%;

кашель — 37%;

головная боль — 15%;

диарея — 14%;

боль в горле — 13%.

У детей от 10 до 19 лет:

головная боль — 42%;

кашель — 41%;

лихорадка — 35%;

миалгия (боли в мышцах) — 30%;

боль в горле — 29%;

одышка — 16%;

диарея — 14%.

Ринорея (обильный насморк), тошнота/рвота, боль в животе, аносмия (потеря обоняния) и дисгевзия (утрата или извращение вкуса) — встречались реже.

Исследование в США показало, что среди 50 детей, госпитализированных в связи с коронавирусной инфекцией, среднее время от появления симптомов до госпитализации составило два дня. У 80% была лихорадка, у 64% — респираторные симптомы. Каждому третьему госпитализированному потребовалась респираторная поддержка, в 16% случаев — перевод на ИВЛ. Тяжелее всего коронавирус протекал у детей с хроническими заболеваниями. Сообщалось об одной смерти.

В исследовании говорится, что у некоторых детей как с симптомами коронавируса, так и бессимптомных на КТ (компьютерной томографии) обнаруживались помутнения или уплотнения в легких по типу матового стекла (специфический признак вирусной пневмонии). Так, из 171 ребенка с обнаруженным SARS-CoV-2 треть имели помутнения матового стекла, у каждого пятого — локальное пятнистое затемнение, 12% — двустороннее пятнистое затемнение.

Осторожно, опасный синдром!

В апреле 2020 года несколько европейских стран отметили рост случаев Кавасаки-подобного синдрома среди детей. Синдром Кавасаки — заболевание, которое диагностируется в основном у младенцев и дошкольников до пяти лет. Однако новый мультисистемный воспалительный синдром (МВС), который специалисты связали с COVID-19, встречается и у детей более старшего возраста, сопровождается высокой температурой, сыпью, отеками, воспалением, поражающим глаза, сосуды и сердце, а также инфекционно-токсическим шоком.

Если коронавирус у детей чаще всего протекает в легкой форме или бессимптомно, то МВС — тяжело. Недавнее исследование 186 детей с МВС показало, что средний возраст заболевших составил 8,3 года; 73% деток были ранее здоровыми, остальные имели лабораторные доказательства инфекции SARS-CoV-2 (ПЦР и/или антитела). У детей наблюдались желудочно-кишечные (92%), сердечно-сосудистые (80%), гематологические (76%), кожно-слизистые (74%) и респираторные (70%) симптомы; в 80% случаев потребовалась интенсивная терапия, четыре ребенка умерли.

В Украине новый опасный синдром впервые диагностировали в конце июля: шестилетняя жительница Самбора Львовской области была госпитализирована в больницу с острой болью в животе, высокой температурой и сыпью. Впоследствии тест показал наличие антител к COVID-19. По оценкам специалистов, ребенок две-три недели до этого бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. Родители даже не подозревали, что у дочки был COVID-19.

Кавасаки-подобный синдром также называют постинфекционным. Заболевание может развиваться через несколько недель после перенесенной коронавирусной инфекции — как отсроченный иммунологический ответ на вирус с короной. В отличие от истинного синдрома Кавасаки, МВС может возникнуть у детей любого возраста, а также у молодых людей. Вокруг синдрома-незнакомца еще много вопросов. Считается, что данная патология характерна для стран с высоким уровнем заражения COVID-19. Зарубежные медицинские эксперты предупреждают: страны, пережившие пик пандемии коронавируса, должны быть готовы к появлению МВС у детей.

Самое главное — Каваски-подобный синдром не смертелен и лечится. Если начать терапию на ранних стадиях, с ним можно справиться, говорят врачи.

Симптомы Кавасаки-синдрома (МВС):

высокая температура, которая трудно сбивается жаропонижающими и держится в течение 24 часов и более;

пятнистая сыпь;

специфически красный язык, губы;

отек ладоней и стоп;

конъюнктивит;

увеличенные лимфоузлы;

одышка;

боли в сердце, животе.

Любой из этих симптомов является поводом для обращения к врачу. Паниковать не нужно — под симптомами может скрываться и привычное ОРВИ. В любом случае самолечением, особенно в период пандемии, заниматься не стоит.

Коронавирус у детей: как лечить?

Как известно, специфического лечения коронавирусной инфекции сегодня нет. Клинические испытания противовирусных препаратов все еще продолжаются. При этом педиатрических клинических испытаний намного меньше, чем таковых у взрослых. Только недавно стартовала оценка безопасности, переносимости и эффективности ремдесивира у детей с COVID-19. У малышей с тяжелой формой коронавирусной инфекции и с MВС оценивается эффективность иммуноглобулинов, кортикостероидов и других препаратов, но эти клинические испытания также еще не подошли к концу. На сегодня проводится лишь одно исследование по профилактике тромбоэмболии у детей с COVID-19.

В настоящее время более 140 вакцин-кандидатов против COVID-19 находятся в разработке, некоторые из них дошли до финальной третьей фазы клинических испытаний. Однако большинство из них исключают участие детей, хотя есть планы по расширению испытаний перспективных вакцин на беременных и детей.

Кто рискует больше всех

К счастью, большинство маленьких пациентов даже с тяжелым течением COVID-19 полностью выздоравливают. Сегодня есть несколько гипотез, почему коронавирус у детей проходит в целом легче, чем у взрослых. Как правило, дети еще не обзавелись хроническими заболеваниями. Благодаря более здоровым легким они менее склонны к тяжелому течению COVID-19. Свою роль может играть и врожденный иммунитет — неспецифическая защита у наших чад прочнее и выразительнее по сравнению с таковой у взрослых.

Согласно одной из гипотез, все дело в перекрестном иммунитете — детвора чаще болеет вирусными инфекциями. Антитела, образующиеся при этом, могут защищать также от коронавируса у детей. Свою лепту могут вносить и вакцины с иммуномодулирующими свойствами. Одна из самых распространенных версий — в организме детей меньше мишеней для вируса с короной. Ведь для того чтобы попасть внутрь клетки, коронавирус связывается через свой белок S с рецепторами АПФ2. Такие рецепторы имеют мембраны альвеолярных клеток легких, почек, миокарда, кишечника (поэтому именно эти органы чаще всего поражаются коронавирусом). У детей количество этих рецепторов меньше, чем у взрослых, так как ренин-ангиотензиновая система (гормональная система, регулирующая артериальное давление и водно-электролитный баланс организма) окончательно развивается примерно к 18 годам.

Дети с сопутствующими заболеваниями подвергаются наибольшему риску неблагоприятных исходов при коронавирусной инфекции. В статье американских педиатров приводится пример: среди 48 маленьких пациентов, находящихся на лечении в педиатрических отделениях интенсивной терапии, 40 имели сопутствующие заболевания. Для лечения 18 из них потребовалась искусственная вентиляция легких, а одному ребенку проводили экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Общая смертность в этой группе детей составила 4%.

Особая настороженность в отношении коронавируса у детей нужна для малышей с ослабленным иммунитетом. Врачи рекомендуют детям из групп риска с лихорадкой или респираторными симптомами обязательно проходить ПЦР-тестирование на SARS-CoV-2. И напоминают, что выявление, например, вируса гриппа вовсе не исключает одновременное инфицирование ребенка SARS-CoV-2.