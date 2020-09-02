Несподіване відкриття щодо імунітету до коронавірусу зробили вчені

Коронавірус у світі. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143290-nespodivane-vidkryttya-schodo-imunitetu-do-koronavirusu-zrobyly-vcheni.html

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Коронавірус у світі поширився за лічені місяці. Раніше вчені вважали, що імунітет до інфекції швидко зникає, тому людина може заразитися повторно.

Нові дослідження виявили, що антитіла до вірусу зберігаються в тілі людини ще протягом чотирьох місяців та зникають повільніше, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє CNBC.

Вчені компанії DeCODE Genetics з Рейк’явіку дослідили результати тестів понад 30 тис. пацієнтів в Ісландії. Повідомляється, що це наймасштабніша робота щодо реакції імунної системи на коронавірус, а також «гарна новина для тих, хто працює над розробкою вакцини».

За словами незалежних експертів із Гарвардського університету та Національного інституту охорони здоров’я США, якщо вакцина може стимулювати вироблення стійких антитіл до вірусу так, як це робить природна інфекція, то імунітет від коронавірусу від вакцинування може бути значно довшим.

Додамо, що раніше дослідники вважали, що антитіла до коронавірусу швидко зникають, а дехто із пацієнтів взагалі їх не виробляє.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я заявляли, що не мають доказів на користь того, що наявність в організмі людини антитіл до коронавірусу свідчить про імунітет до інфекції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені з Південної Кореї встановили 38 антитіл, які можуть нейтралізувати коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку хвороби.